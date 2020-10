Hoe krijgen we tijdens de tweede golf meer handen aan het bed? Drie mogelijke oplossingen

Ondanks extra bedden komt de reguliere zorg ook tijdens de tweede coronagolf in het gedrang. Zijn er slimme manieren om in tijden van enorme schaarste toch meer handen aan het bed te krijgen? Drie mogelijke oplossingen.

Amsterdam

Zeshonderd coronapatiënten op de verpleegafdelingen, driehonderd patiënten op de intensive cares. Pas wanneer de patiëntenaantallen in de Nederlandse ziekenhuizen tot dat niveau dalen, ontstaat er weer genoeg ruimte om alle reguliere zorg doorgang te laten vinden, zegt Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het ErasmusMC en het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Die getallen verdwijnen in rap tempo uit het zicht. Maandag lagen 2249 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 506 op de ic. Kuipers: ‘We stijgen al zeven à acht weken, de laatste dagen met ruim tweehonderd patiënten per dag en het eind is nog lang niet in zicht.’

keuze voor efficiëntie

Vóór corona telden de..

