Waar blijft dat effect van de coronamaatregelen?

Twee weken geleden is het alweer dat het kabinet de horeca sloot, de groepsgrootte beperkte en thuiswerken en mondkapjes met klem aanraadde. Maar in de cijfers is er nog weinig van te merken. Hebben we wel genoeg gedaan? Vier mogelijke verklaringen gewogen.

Amsterdam

1. het moet nog komen

(oordeel: aannemelijk)

Zes tot negen dagen. Dat is volgens een onderzoek dat afgelopen weekeinde verscheen de tijd die het gemiddeld vergt voordat je iets zou moeten gaan zien van coronamaatregelen. Of, preciezer: tijdens de eerste ziektegolf was 60 procent van het uiteindelijke effect van allerlei maatregelen na ruim een week merkbaar, zo constateert een onderzoeksteam onder leiding van epidemioloog Harish Nair van de Universiteit van Edinburgh in The Lancet, na bestudering van de coronamaatregelen in 131 landen.

Maar in de Nederlandse cijfers valt dat, na haast twee weken ‘gedeeltelijke lockdown’, toch wat tegen. Het dagelijks aantal vastgestelde besmettingen stijgt. Dat kan nog komen doordat mee..

