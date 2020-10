Advocaat: stop vervolging verdachte Ruinerwoldzaak

Assen

Van D. is als gevolg van een herseninfarct in 2016 dermate gehandicapt geraakt dat hij niet in staat is zijn strafvervolging te volgen. Snorn heeft de rechtbank in Assen maandag verzocht de vervolging te schorsen. De rechtbank wil eerst Van D. zelf zien en zal hem bezoeken in het penitentiair ziekenhuis waar hij verblijft. Snorn baseerde zijn verzoek op bevindingen van het Pieter Baan Centrum, die Van D. hebben onderzocht. Het infarct heeft bij de 68-jarige Van D. onder meer geleid tot verlies van zijn spraakvermogen. Ook begrijpt hij maar zeer ten dele wat anderen zeggen. Van D. zou in zijn toestand geen eerlijk proces kunnen krijgen.

Het Openbaar Ministerie vindt het te vroeg voor een schorsing van de vervolging. Het OM heeft de rechtbank verzocht vier betrokken deskundigen eerst te horen. De rechtbank volgt het OM daarin. <