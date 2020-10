‘De laatste die nog langskomt’

Verpleegkundige Arjo Verheijen helpt mevrouw Van de Poll in haar woning in Rotterdam.

Rotterdam

Toen Mirthe Zock (23) van het ConForte coronathuiszorgteam in Rotterdam de deur dichttrok bij een van haar cliënten, had ze een ‘ontzettend naar voorgevoel’. Ze had eten en drinken op tafel gezet, maar de zieke, oude man hoefde niks. Ze had een nicht van hem opgebeld, die haar oom via de speaker bemoedigend toesprak.

Toen haar collega Arjo Verheijen (31) de volgende ochtend aanbelde, werd er niet opengedaan. ‘Meneer was wat verward, dus misschien was hij wel naar buiten.’ Maar hij vertrouwde het niet en belde bij een buurvrouw aan. Via haar balkon klom hij op het balkon van de man.

overleden

‘Meneer zat aan tafel, ik klopte op het raam. Geen reactie. Zijn hand was wat paarsig, ik zag hem niet adem..

