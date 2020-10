Pieter van Os wint Libris Prijs

Hilversum

De Libris Geschiedenis Prijs 2020 (20.000 euro) gaat naar Pieter van Os voor zijn boek Liever dier dan mens. De Libris Geschiedenis Prijs is bedoeld voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. ‘Van Os reisde voor zijn boek door Oost-Europa, en laat zien dat de historicus die zoekt ook veel kan vinden. Aan de hand van het overlevingsverhaal van één vrouw schreef hij een indringend en onthutsend, maar ook genuanceerd boek over het vreselijke lot van de Joden, en tegelijkertijd over actuele obsessies met volksaard en identiteit', staat in het rapport van de jury die onder leiding stond van Hans de Boer. <