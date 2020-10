Leiderschapsconflict bij prolifeorganisatie Schreeuw om Leven, directeur zou ‘verbannen’ zijn

Het rommelt binnen de prolife-organisatie Schreeuw om Leven. Er is discussie ontstaan over de visie op leidinggeven. Directeur Kees van Helden zou ‘verbannen’ zijn, maar het bestuur bestrijdt dat.

Hilversum

Ineens was daar vorige week een summiere persverklaring van Schreeuw om Leven: per 28 september heeft het bestuur van de prolife stichting Ed van Hell als interim-directeur benoemd. Reden: tijdelijke vervanging van directeur Kees van Helden wegens langdurige ziekte. Meer achtergronden vermeldt het bericht niet. Intussen ontving deze krant een anonieme brief over wat er werkelijk zou spelen.

Navraag bij het bestuur levert aanvankelijk niets op. Van Hell wordt naar voren geschoven als woordvoerder. Deze meldt dat de aanleiding voor het persbericht een breed verspreide brief is die Joop Buker, een aan de stichting gelieerde, externe medewerker, enkele weken na de benoeming van Van Hell heeft verstuurd aan het bestuur, medewerkers en..

