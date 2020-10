Taakstraffen vanwege rellen Pegida-protest

Den Bosch

De politierechter in Den Bosch heeft elf relschoppers (tussen de 20 en 47 jaar) rond een demonstratie van de anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven veroordeeld tot taakstraffen variërend van 120 uur tot 240 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor hun aandeel in het geweld. Ook moeten ze een schadevergoeding van in totaal 3200 euro aan enkele politieagenten betalen. De rechter rekende het de verdachten zwaar aan dat ze fors geweld hebben gebruikt tegen de politie. Ook speelt mee in de strafmaat dat enkele agenten gewond zijn geraakt. <