Ambulancebus haalt coronapatiënten op

Een speciale ambulancebus heeft in Rotterdam zes coronapatiënten opgehaald en naar Zuid-Limburg gebracht. Ze worden opgenomen in academisch ziekenhuis Maastricht UMC+.

Maastricht

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Limburg wil de omgebouwde touringcar de komende tijd vaker gaan inzetten om meerdere patiënten tegelijk over te plaatsen. Met de bus kunnen alleen patiënten worden vervoerd die op een verpleegafdeling zijn opgenomen.

Voor het verplaatsen van mensen die op de intensive care liggen, worden zogeheten MICU's ingezet, mobiele intensive care units. In de ambulancebus is medische apparatuur ingebouwd, zodat patiënten liggend verplaatst kunnen worden en bijvoorbeeld extra zuurstof toegediend kunnen krijgen.

Tijdens de eerste golf van coronabesmettingen werden ook al patiënten per bus vervoerd naar andere ziekenhuizen. Toen waren in eerste instantie vooral de regio's Brabant en Limburg zwaargetroffen. Nu is de druk het hoogst op ziekenhuizen in de Randstad en begint een stroom patiënten vandaaruit naar andere regio's op gang te komen. <