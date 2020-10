Pluimveehouder moet kippen binnenhouden

Alle commerciële pluimveehouders moeten hun kippen en andere vogels vanaf middernacht binnenhouden. Dat meldt het ministerie van Landbouw, nadat in Kockengen (provincie Utrecht) bij twee wilde knobbelzwanen hoogpathogene vogelgriep is aangetroffen.

Den Haag

Hoe lang het pluimvee binnen moet blijven, is nog niet duidelijk. Het ministerie bekijkt de situatie en laat zich adviseren door een groep experts. Deze deskundigen zeggen na onderzoek dat woensdag is gedaan dat ‘het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is’. Vrije-uitloop- en biologische pluimveebedrijven zijn extra vatbaar voor de vogelgriep, omdat de vogels er meer in contact met de buitenlucht komen.

Het gaat om de virusvariant H5N8, die waarschijnlijk door trekvogels van Rusland en Kazachstan naar Nederland is gebracht. De griep kan zich gemakkelijk verspreiden onder wilde watervogels, die in deze tijd van het jaar vooral in groepen leven. Mogelijk is deze variant van de griep ook bij een dode s..

