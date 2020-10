Terreur op de straathoek

op de moord op de Franse leraar Samuel Paty? Dat is de vraag die ook Franse media, als France24, bezighoudt. De Franse politie heeft invallen gedaan bij tientallen islamitische organisaties en president Macron stelt stevige maatregelen voor. Voor de grote moslimgemeenschap in Frankrijk van zes miljoen mensen, leidt het tot ongerustheid en vragen. Waarom lijkt de reactie na de moord op één man verder te gaan dan bijvoorbeeld na de massale aanslagen in Parijs en Nice in 2015 en 2016? Vier op de vijf Franse geïnterviewden antwoordden deze week in een enquête dat ‘het islamisme de oorlog aan Frankrijk en de Republiek heeft verklaard’. Van links tot rechts lijkt het alsof de maat vol is en er nu stevige maatregelen moeten komen.





geteisterd door islamitisch terrorisme. Na een bloedige aanslag in 1982 volgden de spijkerbomaanslagen in de metro van Parijs in 1995. Tien jaar later opende de aanslag op de redactie van ruim een jaar van terreur, met aanslagen in Parijs en het bloedbad in Nice. Er bleek een directe lijn te lopen van de aanslagplegers van 1995 naar de daders van de aanslag op de redactie van

Bij al die aanslagen was er direct verband met terreurorganisaties als de GIA (Gewapende islamitische groep) uit Algerije, al-Qaida of ISIS. Er was een herkenbare en georganiseerde vijand, aan wie de regering de oorlog kon verklaren. Maar nu kwam de aanzet via sociale media in de eigen samenleving. &..

