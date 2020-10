Bestrijdingsmiddelen met glyfosaat in de ban

Utrecht

Tuinbranche Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met milieuorganisatie Natuur & Milieu. Vanaf 1 januari 2022 halen de centra onkruidverdelgers met glyfosaat, waarvan Roundup het bekendst is, uit de schappen. Middelen met een laag milieurisico krijgen juist voorrang, melden de organisaties. Over de schadelijkheid van glyfosaat voor de gezondheid en het milieu is veel wetenschappelijke discussie. De stof staat bij de Wereldgezondheidsorganisatie te boek als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ en kan daarnaast onder meer het bodemleven aantasten. De Europese Commissie staat het gebruik ervan toe tot eind 2022. Of de onkruidbestrijder daarna nog mag worden gebruikt, is afhankelijk van een nieuwe risicobeoordeling, die nog gaande is. Nederland, Zweden, Frankrijk en Hongarije voeren die beoordeling uit.

De tuinbranche zegt consumenten te willen aanmoedigen tot verduurzaming. ‘Daar hoort ook het vergroenen van Nederlandse tuinen en het terugdringen van het gebruik van particuliere bestrijdingsmiddelen bij', aldus een woordvoerder. Bij de brancheorganisatie zijn 450 retailers en 120 leveranciers van tuinproducten aangesloten, zoals Intratuin, Boerenbond, Praxis en Hornbach.

De centra willen verder het gebruik van azijn en chloor in de tuin tegengaan. <