Boswachter: laat herten met rust

Burgh-Haamstede

Staatsbosbeheer krijgt de laatste dagen opmerkelijk veel meldingen binnen van wandelaars die denken dat ze een ‘ziek' hert hebben gezien. In werkelijkheid gaat het om mannetjesherten die helemaal uitgeput zijn van de bronstperiode die ze net achter de rug hebben. De dieren moeten even uitrusten en zijn na hooguit een paar dagen weer opgeknapt. ‘Laat ze gewoon met rust', adviseert boswachter Marijke Lieman, die op Schouwen-Duiveland werkt. De beesten zijn gewoon moe, maar niet ziek. In de noordelijkste punt van Zeeland leven zo'n duizend damherten, aldus Lieman. De boswachter denkt dat er twee redenen zijn voor de vele meldingen: het einde van de bronstperiode valt toevallig net in de herfstvakantie en er zijn door de coronacrisis veel meer toeristen dan anders in de natuurgebieden. <