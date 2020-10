Historicus Joris van Eijnatten is benoemd tot directeur bij het eScience Center in Amsterdam. Hij volgt daarmee Wilco Hazeleger op, die naar de Universiteit Utrecht vertrok. Het Netherlands

eScience Center (NLeSC) is het nationale centrum voor de ontwikkeling en toepassing van software en technologie voor wetenschappelijk onderzoek. De benoeming is in het bijzonder relevant voor de geesteswetenschappen, waar het gebruik van computers in onderzoek nog steeds relatief beperkt is.

Van Eijnatten is gespecialiseerd in de Europese en Nederlandse geschiedenis van communicatie, ideeën, religie en cultuur. Samen met Fred van Lieburg schreef hij Nederlandse religiegeschiedenis (2005), een overzicht van tweeduizend jaar geschied..

