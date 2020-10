'Ik mocht de naam van mijn tweelingzus niet noemen'

‘Je was eigenlijk een tweeling’, vertrouwde de moeder van Jorie Horsthuis haar op 6-jarige leeftijd toe, terwijl ze samen cake bakten. Daarna werd binnen het gezin weer angstvallig gezwegen over dat doodgeboren zusje. Het duurde ruim dertig jaar voordat Horsthuis op zoek durfde gaan naar antwoorden rondom het familiegeheim. ‘Ik was bang dat ik haar navelstreng had dichtgedrukt.’