Rond de 35 procent van de reizigers die de afgelopen weken vanuit Nederland naar Suriname zijn gereisd is niet in quarantaine gegaan. Zij hebben het dwingende advies van de Surinaamse regering om zich tien dagen af te zonderen naast zich neergelegd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt tegen het ANP hier zeer teleurgesteld over te zijn. <

Opnieuw dagrecord: warmste 21 oktober

Het was woensdag de warmste 21 oktober ooit gemeten, meldt Weeronline. In De Bilt werd het om 16.00 uur 20,5 graden. Het vorige record stond op 20,1 graden en was in 1977. Dit record is alweer het tiende datum-warmterecord voor de maximumtemperatuur dit jaar. <

Vaak fysieke lessen op middelbare school

De meeste middelbare scholen geven op dit moment nog..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .