Doden in Afghanistan door massapaniek

Kabul

Zeker twaalf mensen zijn woensdag in het oosten van Afghanistan om het leven gekomen door massale paniek in een stadion. De slachtoffers zijn vooral oudere vrouwen. De paniek ontstond onder tienduizenden mensen die naar het stadion in Jalalabad waren gekomen om zich te laten registreren voor een visum voor Pakistan. Afghanen kunnen sinds enkele weken makkelijker aan een dergelijk visum komen. Velen willen naar Pakistan om zich daar medisch te laten behandelen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten tientallen mensen gewond. Waardoor de paniek ontstond, is niet bekend. <