Mantelzorger heeft recht op hulp: ‘Mantelzorg kun je voor je gevoel nooit loslaten’

Het zijn er ruim 4,4 miljoen. Zo veel mantelzorgers van 16 jaar en ouder telt Nederland volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. En dat is maar goed ook, meent directeur Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. ‘Anders was die zorg niet te regelen.’ MantelzorgNL is een spin in het web: samenwerkend met vierhonderd partners verbindt ze mensen en organisaties met elkaar en biedt ze advies, steun en informatie over mantelzorg.

Onder mantelzorg verstaat Hoogendijk ‘alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving’. Zo’n 750.000 mensen geven die hulp langdurig en intensief. ‘Het gaat dan om meer dan drie maanden en meer dan acht uur per ..

