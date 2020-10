Acties tegen voedselverspilling zorgen voor moeilijkheden bij de voedselbanken

Wil van Megen, bedrijfsleider van de Albert Heijn in Nijmegen-Oost, heeft ze zelf ook in zijn winkel liggen: verse producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen met een kortingssticker erop. Want weggooien is zonde. Maar die succesvolle actie tegen voedselverspilling heeft een onbedoeld neveneffect: er blijft minder over voor de voedselbank.