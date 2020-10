Je bent jong, kunt alles aan, tot corona zich aandient. Sandra (22) heeft een half jaar later nog steeds klachten

Veel Nederlanders hebben, net als Sandra Zagt, een half jaar na besmetting nog last van coronagerelateerde klachten, blijkt uit onderzoek van het Longfonds. Desondanks wil ze niet gezien worden als een ‘zielig mens dat alleen maar thuiszit’, vertelt de goedlachse Zagt. Ze komt over als een nuchtere, jonge vrouw. Haar omgeving kent haar verhaal, maar ze loopt er niet mee te koop. En ze wil het nu wel breder delen om iets mee te geven aan anderen: ‘Ik hoop dat er mensen zijn die ik kan bemoedigen met mijn verhaal of dat ze gaan nadenken over hun gedrag en bewuster gaan leven.’

naastenliefde

In maart kreeg Zagt de eerste klachten. In het begin had ze vooral last van benauwdheid. Meteen bleef ze thuis, omda..

