Willem-Alexander en Máxima breken in videoboodschap met afstandelijke omgang met het volk

Den Haag

De ophef over de afgebroken vakantie van koning Willem-Alexander en zijn gezin in Griekenland is woensdag uitgelopen op een koninklijke boodschap, waarin de koning spijt betuigt. De videoboodschap is het voorlopig einde van zes dagen opwinding in brede lagen van de bevolking.

Eerder al kon een spijtbetuiging van premier Rutte, die ministerieel verantwoordelijk is, de emoties niet tot bedaren brengen. De late terugkeer van de twee oudste dochters, Amalia en Alexia, op dinsdagavond, leidde tot nog meer boosheid.

Invloedrijke opinievormers lieten hun stem horen. Misschien kan Rutte uitleggen waarom het naleven van de coronarichtlijnen van het RIVM voor een ‘bepaalde groep burgers’ een privézaak is, twitterde Geert-Jan Knoops, vooral b..

