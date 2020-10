Leden coalitiepartijen komen opnieuw in actie tegen Moriadeal

Den Haag

Vorige maand, na de brand in kamp Moria op Lesbos, oefenden zij al druk uit op vertegenwoordigers van hun partijen om zowel acute hulp te bieden als iets te regelen voor de lange termijn. De actiegroep stuurde destijds namens 1551 leden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een brief aan premier Mark Rutte. Afgelopen week kregen ze een antwoord van de premier.

De premier legt in de brief nog eens uit welke deal het kabinet heeft gesloten, kort na de brand in Moria. Voor de actiegroep is het antwoord niet voldoende, zegt Antonie Fountain, lid van de ChristenUnie en één van de initiatiefnemers van de actie. Er zijn honderd kwetsbare mensen van Lesbos zijn ‘uitgeruild’ tegen honderd andere kwetsbare vluchtelingen. ‘Bovendien is de situat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .