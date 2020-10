Weer coronaboetes van 95 euro opgelegd

Arnhem

De rechter in Arnhem heeft boetes voor mensen die de coronaregels overtreden hebben, opnieuw verlaagd van 390 euro naar 95 euro. De officier van justitie had dat in alle zaken ook gevorderd, omdat deze verlaging is opgenomen in de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer.

Dertien verdachten hebben een bekeuring gekregen omdat ze onvoldoende afstand hielden van anderen of deel uitmaakten van een te grote groep. Drie verdachten zijn vrijgesproken. <