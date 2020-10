Liefde zonder aanzien

dat leek de laatste tijd vooral een kwestie van de grondwet en de getallen. Moesten kerken fier voor hun grondrechten staan en de ‘onderlinge bijeenkomst’ zo talrijk mogelijk laten doorgaan? Of konden ze met het oog op gezondheid, veiligheid en beeldvorming maar beter uit eigen beweging voor de kleinst-schalige oplossing gaan? Het was een complexe kwestie: omdat ‘de kerken’ uiterst divers zijn; omdat de situatie ook per plaats, per gebouw en per liturgie sterk verschilt; en omdat de vertegenwoordiging van de kerken in het gesprek met de overheid nogal smal was. Mee daardoor leek het erop dat het interkerkelijk Contact in Overheidszaken wankel en weifelend onderhandelde over slechts één vraag: met z’n hoevelen mogen de minst rekkelijke kerkgangers naar binnen?