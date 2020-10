Tentoonstelling over Harry Mulisch online

Den Haag

Het Literatuurmuseum in Den Haag geeft met de online-tentoonstelling De oneindige Mulisch een kijkje in de literaire nalatenschap van Harry Mulisch. De tiende sterfdag van de schrijver, op 30 oktober, vormde voor het museum de aanleiding om de spotlight op zijn leven en werk te richten. Op het online-platform van het museum wordt de bezoeker rondgeleid door de werkkamer van Mulisch, die in 360 graden te bekijken is aan de hand van vier thema's: de mens, de schrijver, de Tweede Wereldoorlog en de alchemist. Alle boeken, prenten, beelden en voorwerpen in de kamer hebben iets te maken met zijn werk. <