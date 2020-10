CPB ziet slechts beperkt effect BIK-regeling

Den Haag

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse. Toch heeft de regeling meer effect dan alternatieven zoals een verlaging van de winstbelasting of de verhuurdersheffing.

De baangerelateerde investeringsregeling (BIK) moet er vooral voor zorgen dat investeringen naar voren worden gehaald. Volgens het CPB heeft de korting op korte termijn het meeste effect vanwege de tijdelijkheid. Als de BIK meer op kleine bedrijven gericht zou zijn, zou dit volgens het planbureau waarschijnlijk tot een grotere toename van de investeringen leiden.

Door de coronacrisis zijn bedrijven minder happig op het doen van investeringen dan de doorrekening van het CPB aangeeft. Dit omdat in de prognose geen rekening wordt gehouden met verhoogde onzekerheden die een rem op investeringen kunnen zetten. Ook is niet meegenomen dat bedrijven die hard zijn geraakt door de crisis mogelijk minder extra investeren door een beperkter fiscaal voordeel dan normaal.

Om de werkloosheid te laten dalen, ziet het CPB meer heil in een verlaging van werkgeverspremies dan in de BIK, zeker als de verlaging permanent is. Samen met de verlaging van de winstbelasting lijken deze maatregelen volgens het CPB meer geschikt als structurele hervorming en minder als tijdelijke impuls voor investeringen. Verder is het goed mogelijk dat na afloop van een tijdelijke investeringskorting de werkloosheid iets oploopt, omdat de productie iets kapitaalintensiever is geworden. Ook wijst het CPB erop dat een verlaging van de verhuurdersheffing alleen een beperkt effect heeft op investeringen in woningen en op huren, en nauwelijks een breder economisch effect.

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland zei eerder al dat de regeling er niet voor gaat zorgen dat bedrijven die het financieel erg zwaar hebben ineens gaan investeren. Volgens het CPB kan met een aantal aanpassingen, zonder aan het budget van de regeling te tornen, de regeling worden aangepast om kleine bedrijven beter te bedienen.