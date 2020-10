Rechter Korthals Altes mag weer

‘Sommige rechters verkopen hun toga of doen hem weg, maar ik heb hem in mijn kast bewaard’, zegt Willem Korthals Altes (70) met een glimlach, vlak voor de eerste van een paar zittingen in Alkmaar begint.

Egmond - Alkmaar

Niet dat hij er echt rekening mee hield dat hij ooit nog een toga zou aantrekken. In december werd hij 70 en dat betekende automatisch ontslag. Korthals Altes begon zijn pensioen nog met een reis naar Suriname, waar hij een paar maanden kon helpen bij het opleiden van rechters. Maar eenmaal thuis en in lockdown kwam hij ‘toch wel een beetje in een zwart gat’, vertelt hij een paar uur eerder in zijn vakantiehuisje in Egmond. ‘Alles wat ik op poten had staan viel weg.’

Korthals Altes was met tegenzin met pensioen gegaan. Jarenlang streed hij voor de afschaffing van de leeftijdsgrens. ‘Laat rechters die dat willen doorwerken als plaatsvervanger’, zei hij. ‘Roep ze op als ze nodig zijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .