Overplaatsing per helikopter

De Lifeliner 5, een traumahelikopter die speciaal is ingericht voor snel vervoer van intensive care-patienten, wordt ontsmet na het vervoer van een slachtoffer van het coronavirus van het Erasmus in Rotterdam naar het ZGT in Almelo. Voor het eerst in de tweede golf is maandagmiddag een patiënt per helikopter verplaatst naar een ander ziekenhuis. Vanuit Twente vloog de helikopter door naar Zaandam, om daar een patiënt op te halen en naar Groningen te brengen. In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen. <