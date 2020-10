'Funderingslabel niet overschatten'

Amersfoort

Huizen krijgen vanaf volgend jaar een funderingslabel dat een indicatie geeft op het risico op problemen met de fundering. De Vereniging Eigen Huis (VEH) is blij dat er met een label gewaarschuwd wordt voor de staat van de fundering van woningen, maar is ook kritisch. ‘De waarde van het label moet je niet overdrijven', zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Door droogte is de verslechtering van funderingen al jarenlang een toenemend probleem in Nederland. Maar funderingsproblemen inschatten is volgens De la Porte ‘hartstikke moeilijk' en het proces is bovendien duur. <