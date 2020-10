Tien gemeenten krijgen subsidie voor aanpak van overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Den Haag

Gemeenten konden zich tot 1 september bij het ministerie van Justitie aanmelden met een eigen plan om overlast van asielzoekers aan te pakken. In totaal had staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) hiervoor een miljoen euro uitgetrokken. De tien gemeenten wier plannen zijn goedgekeurd, slokken de helft van het budget op.

De aanpak van overlastgevende asielzoekers is al jaren een politiek struikelblok. Hoewel het gaat om een kleine groep, veelal bestaande uit ‘veiligelanders’ die geen kans maken op een verblijfsvergunning, ondermijnen zij het draagvlak voor asielzoekers in de samenleving.

lokale aanpak

Geregeld klinken in de Kamer geluiden om deze groep op te sluiten of terug te sturen. Maar dat is makkelijker gezegd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .