Coronastress heeft levenslange gevolgen voor de allerkleinsten. ‘Hun achterstand is straks niet meer in te halen’

Er moet in deze coronacrisis meer aandacht komen voor belangen van (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met twee jaar. ‘De allerjongsten hoor je niet, maar hun achterstand is straks niet meer in te halen’, zegt Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid bij de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam

Vanwaar uw oproep?

‘De eerste duizend dagen vanaf de bevruchting zijn van cruciaal belang in de ontwikkeling van kinderen. In die periode wordt hun fundament gelegd. En dat kan maar een keer. Twee jaar geleden schreef ik er een boek over vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Ik heb onderzoek gedaan naar de gevolgen van de hongerwinter in de oorlog voor baby’s. De ondervoeding leidde ertoe dat hart en hersenen zich anders ontwikkelden. Ze bleken later vaker hart- en vaatziekten te hebben en een minder goede hersenfunctie. De grieppandemie in 1918 liet vergelijkbare effecten zien.’

De huidige corona-pandemie is vergelijkbaar daarmee, vindt u?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .