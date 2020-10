Verpleeghuizen krijgen met moeite de roosters rond. ‘Mantelzorgers en familieleden krijgen een grotere rol’

Amsterdam

Meer ouderen hebben zorg nodig, minder zorgverleners kunnen die leveren, ziet Mireille de Wee, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Mijzo. ‘Een ziekenhuis kan zorg afschalen, een verpleeghuis niet: onze cliënten wonen hier.’

Hoe penibel is de situatie?

‘Het is heel zorgelijk. Nu redden we het nog, maar we zitten pas aan het begin. Ik heb niet het gevoel dat dit over twee maanden voorbij is. Dat gebrek aan perspectief maakt het nog zwaarder voor de medewerkers.

Wij hebben in totaal 3700 medewerkers, verdeeld over 28 locaties. Organisatiebreed is het verzuim nu opgelopen naar 8 procent, een paar procentpunten hoger dan normaal. Het betekent dat er elke dag honderden mensen thuiszitten.

Maar de verschillen per locatie zijn groot: in e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .