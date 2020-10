Volksaard bepaalt of het virus je wegblaast, zegt Rudi Westendorp, Nederlandse wetenschapper in Deense dienst

Als lid van het Deense corona-adviesteam had Rudi Westendorp met twee milde golven te maken. Volgens de geriater zie je aan de staat van de crisis vooral hoe een land sociaal en cultureel in elkaar zit .

Kopenhagen

Ze hebben er al weken maar een paar honderd besmettingen per dag, er lagen vorige week vijftien COVID-19-patiënten op de intensive care, de scholen zijn er allang weer open, net als de horeca en de musea en Legoland, en het woord ‘afschalen’ kennen de artsen er helemaal niet – de reguliere zorg is nooit in het gedrang gekomen. Denemarken is slechts mild getroffen door de pandemie, de tweede golf is er zelfs alweer op zijn retour. ‘Kurven er knækket’, zei de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke vorige week, de curve is omgebogen. En nu maakt het land zich op voor een jaloersmakende terugkeer naar het leven van weleer.

Daarmee komt voor geriater Rudi Westendorp, Nederlandse w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .