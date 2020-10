In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle corona-ontwikkelingen, met name op het gebied van geloof en kerk.

• Tijdens de coronacrisis heeft de kloof tussen burger en overheid zich vergroot, zegt Femke Kaulingfreks. Ze is vooral bezorgd over jongeren: ‘Verdiep je als overheid in hun belevingswereld.’

• Tijdens de eerste coronagolf konden kerken en gelovigen nog ‘de adem inhouden’, want alles zou vast snel weer normaal worden. De tweede golf zal zeker meer gevolgen hebben voor het geloof van de ontwortelde kerkgangers. Drie adviezen voor gelovigen en drie lichtende voorbeelden voor kerken.

• Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen.