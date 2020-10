Den Haag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters zijn weer in het land. Ze kwamen zaterdag even na 20.00 uur met een lijnvlucht van KLM aan op Schiphol. Kort na hun aankomst werd op Huis ten Bosch in Den Haag de koninklijke standaard gehesen, ten teken dat de koning in het land is. Vrijdag lieten Willem-Alexander en Máxima weten dat zij hun net begonnen vakantie naar Griekenland zouden afbreken, nadat er ophef over was ontstaan. <