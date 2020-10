Een helleveeg in het Witte Huis

De weg naar het Witte Huis is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aflevering 7: de first lady doet ertoe.

Canton, een stad met 70.000 inwoners in de Amerikaanse staat Ohio, is bekend door een bijzondere instelling die er gevestigd is, de National First Ladies’ Library. Het pand aan de Market Avenue herbergt een bibliotheek met boeken over de first lady, de vrouw van de Amerikaanse president. Er is een tentoonstelling en er worden films en documentaires vertoond over de first ladies uit de Amerikaanse geschiedenis.

De vrouw van de Amerikaanse president is meer dan ‘de vrouw van’. Michelle Obama was voor veel Amerikaanse vrouwen een rolmodel. Ze gebruikte haar invloed om de positie van de zwarten te verbeteren en voerde actie voor een gezondere levensstijl, met betere voeding en meer lichaamsbeweging. Haar man, Barack Obama, k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .