Zaden van topkwaliteit bomen en struiken

De Maasheggen in de noordoostelijke punt van Noord-Brabant vormen een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Staatsbosbeheer verzamelt er zaden om te beschikken over ‘oorspronkelijk inheems’ kweekmateriaal. Nog maar 5 procent van de wilde bomen en struiken in het land wordt daartoe gerekend en de terreinbeheerder wil dat areaal uitbreiden om de biodiversiteit te versterken.

Oeffelt

De Maasheggen op de grens van Noord-Brabant en het noorden van Limburg zijn zo bijzonder dat Unesco ze vorig jaar de status van Mens en Biosfeergebied heeft toegekend. Het gebied tussen Grave en Vierlingsbeek, is het enige in Nederland met die status. Het landschap is door de eeuwen heen gevormd door de mens, die leerde leven met de natuur.

Tussen de heggen en hagen in de uiterwaarden bij Oeffelt graast een groepje witte vleeskoeien. Drie trekpaarden, voorzien van kloeke staarten, staan te soezen in het zonnetje. ‘Het waren arme boertjes hier, die de heggen gebruikten als afrastering’, legt boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer uit. ‘De heggen hielden niet alleen het vee tegen: in de winter overstroomden..

