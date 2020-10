Racisme is een ‘pandemie van ongelijkheid’ met veel gezichten

Racisme heeft veel gezichten en raakt zwarte mensen, vluchtelingen, moslims en andere groepen. Tijdens een conferentie over dit thema gaf Abdou Menebhi van Comité 21 Maart stemadvies: ‘Kijk niet waar een zwart iemand of een moslim op de lijst staat, maar stem op een partij die écht antiracistisch is.’

Amsterdam

‘Ik ben hier even stil van’, sprak Ibtissam Abaâziz van Meld Islamofobie zachtjes. Ze had zaterdag op de online conferentie ‘Samen tegen racisme & discriminatie’ geluisterd naar een betoog van Sahar Shirzad.

Racisme kan zich richten tegen mensen die eruit zien als moslim, of een zwarte huid hebben. En ook vluchtelingen, vertelde Shirzad, hebben hier veel last van. Ze kwam zelf in 1998 als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland. Ze richtte het platform The Refugee Millennials op, voor jonge eerste-generatie vluchtelingen.

Shirzad maakte de verbinding tussen haar persoonlijke verhaal en de vluchtelingen in kamp Moria, die in overgrote meerderheid uit Afghanistan komen. ‘Ik ben daar heel boos en geëmotioneerd over. Mijn vraag..

