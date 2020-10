Veluws dorp zonder kerk

Midden op de Veluwe – Veluwser kan het niet. Maar een kerk – waarmee velen de Veluwe associëren – ontbreekt in Stroe. Toch worden sinds zondag in het dorp kerkdiensten gehouden. Tijdelijk. Wegens corona.

In het dorpshuis van Stroe passen op anderhalve meter meer mensen dan in het dorpskerkje van Kootwijk. Vandaar.

Er hadden deze zondagochtend honderd kerkgangers kunnen zijn bij de dienst in dorpshuis De Hofstee. ‘Zo veel komen er normaal in Kootwijk. Daar hadden we de zaal wel op ingericht’, zegt ouderling-kerkrentmeester Jan Dirk van de Pol. ‘Met voldoende onderlinge afstand en goede ventilatie. Het is jammer dat we meteen de eerste keer al moeten afschalen naar dertig, volgens de nieuwe richtlijnen, maar het is niet anders.’

Dertig is nog altijd het dubbele van vijftien – het aantal dat nu met de anderhalvemeterregel mogelijk was geweest in het dorpskerkje op de Brink in Kootwijk. ‘Daar is maar één in- en uitgang en het gangpad tussen de banken is behoorlijk smal’, aldus Van de Pol. Vandaar ..

