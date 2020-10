Kippen slachten uit liefde voor het dier. ‘Ik wil gewoon niet dat een beest lijdt’

Wild gefladder en gekakel, nog een paar stevige tikken en het haantje is zo goed als dood. Tara van Marwijk zet de bewusteloze haan ondersteboven in de slachttrechter en met twee welgemikte halen snijdt ze de halsslagaders door. Even spuit er bloed uit de hals, al snel neemt de druk af. Het weinige bloed dat een kip heeft, is na twee à drie minuten al in de emmer gelopen.

‘Je wilt niet dat een dier lijdt. Je moet hem goed en hard raken, achter op zijn kop, zodat hij gelijk knock-out is’, onderwijst Van Marwijk. Ze geeft met regelmaat workshops kippen slachten voor mensen die in hun stadstuintje een paar kippen houden. ‘Ik ben gek op kippen, het is een hobby. Ik verkoop krielkipjes en broedeieren, dat zijn eieren die mensen zelf thuis late..

