Koning breekt vakantie in Griekenland af na ophef

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst.

Den Haag

‘We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij’, aldus het koninklijk paar.

Vrijdagmiddag werd bekend dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen. Vrijdagavond was het regeringstoestel weer op weg naar Nederland.

ergernis

Het bericht viel vrijdagmiddag niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals. Oppositiepartij GroenLinks wilde opheldering van premier Rutte. ‘De regering vraagt mensen om zo veel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben', reageerde fractievoorzitter Jesse Klaver. ‘Dan helpt het niet als er berichten opduiken de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.’

Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 noemt het ‘onverstandig en onbegrijpelijk' dat de koning naar Griekenland is gereisd. Juist gezien de ‘voorbeeldfunctie' die het staatshoofd heeft. <