Brits kind heeft meer kansen

Amsterdam

Was Nederland jarenlang het beste land voor wie arm geboren was en ambitie had, sinds de crisis van 2008 brokkelt de sociale ladder af, sneller dan in omringende landen. Dat stelt Anne Gielen, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in een recent onderzoek. ‘We zien de daling inzetten vanaf 2010, het jaar dat de effecten van de financiële crisis van 2008 echt voelbaar werden.’ Ondanks de zware crisis was dit geen onvermijdelijk gevolg, meent zij. ‘Landen als Finland en Noorwegen waren wel in staat de mobiliteit op peil te houden.’

Deels wordt de samenleving hier ingehaald door haar eigen succes, meent Daniël van Vuuren, hoogleraar economie aan de Universiteit Tilburg. Een groot..

