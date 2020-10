Wapenembargo tegen Iran loopt zondag af, na een diplomatiek fiasco voor de VS

Eindelijk had de Iraanse president Hassan Rohani deze week weer iets om zijn volk mee te feliciteren, vond hij tenminste. De ‘wrede wapensanctie’ zoals hij het verbod op wapenhandel met Iran noemt, loopt zondag af. Volgens Rohani ‘het resultaat van de worsteling van Iran met de VS in de afgelopen vier jaar’. ‘We kunnen weer gemakkelijk wapens kopen en verkopen’, zei hij afgelopen woensdag.

Het is een zwart scenario voor Israël en veel Arabische landen. Iran, dat nu al een drijvende kracht is achter conflicten in het Midden-Oosten, kan dan nog gevaarlijker worden door de aanschaf van moderne militaire technieken. Het is iets waar ook Europa, dat ook te maken heeft met door Iran gesteund terrorisme, niet blij van wordt.

Maar Rohani loopt nie..

