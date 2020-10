Sedatie wordt stilzwijgend het normale sterven. ‘De cijfers in Nederland zijn opmerkelijk hoog’

Het aantal Nederlanders dat vlak voor de dood in slaap wordt gebracht door palliatieve sedatie, groeit stormachtig. Sedatie is geen euthanasie. ‘Maar elke arts weet dat er een grijs gebied is.’

Hij heeft kanker en genezing is niet meer mogelijk. Helemaal aan het einde wil hij eventueel palliatieve sedatie krijgen om het lijden draaglijk te houden. Als op een dag de pijn bijna niet te harden is, vraagt de huisarts of hij wil dat de sedatie wordt opgestart. Hij is er echter nog niet aan toe, krabbelt weer op en leeft nog vijf maanden.

Volgens de richtlijn van artsenfederatie KNMG mag palliatieve sedatie worden toegepast als de levensverwachting nog een tot twee weken is en er sprake is van ‘refractaire symptomen’. Dat laatste betekent dat andere middelen niet genoeg effect meer hebben of onaanvaardbare bijwerkingen geven. Denk aan oncontroleerbare pijn, benauwdheid of angst. Het doel van sedatie is niet het leven te bekorten, maar..

