Analyse: Dat ritueel misbruik voorkomt is niet ongeloofwaardig, ook al wist de tijd alle sporen uit

Ritueel kindermisbruik lijkt vooral te gebeuren in herinneringen die pas na vele jaren worden opgediept. En die leiden zelden tot aangifte, bewijs en strafvervolging. Toch is het bestaan ervan niet ongeloofwaardig. Het is dus goed dat de Tweede Kamer deze week om een onderzoek vroeg.

Verhalen over satanisch misbruik zijn al gauw te gruwelijk om af te drukken. Dat was een van de dilemma’s van collega Hans-Lukas Zuurman, toen hij werkte aan een omvangrijke productie over het thema ‘satanisch misbruik van kinderen’ (ND 3 oktober). Hij sprak daarvoor met de onderzoeksredactie van Argos, die een jaar lang gewerkt heeft aan de uitzending van 27 juni. Daaraan waren 140 meldingen over ritueel misbruik voorafgegaan. Zuurman interviewde ook zelf een slachtoffer en een therapeute die slachtoffers begeleidt.

Een stelselmatig terugkerend element in getuigenissen over satanische rituelen, is het offeren van levende pasgeborenen. Dat is iets waar je niet over wilt nadenken, en je al helemaal geen beelden bij wilt vormen. Tegelijk is..

