Man loopt bij Utrecht westnijlvirus op

Bilthoven

Een man heeft in Nederland het westnijlvirus opgelopen, vermoedelijk doordat hij in de buurt van Utrecht is gebeten door een mug. Het is de eerste keer dat iemand het virus in Nederland oploopt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Wanneer mensen besmet raken, worden zij meestal niet ziek. Zo'n 80 procent krijgt helemaal geen klachten, 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. Eerder werden Nederlanders in het buitenland besmet. <