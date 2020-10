Trump ziet Jezus als beroemdste persoon

Greenville

President Donald Trump beschouwt niet zichzelf, maar Jezus Christus als de beroemdste persoon ter wereld. En die is zelfs een heel stuk beroemder, zei de president op een campagnebijeenkomst in Greenville in North Carolina. ‘Laatst zei iemand tegen me dat je met afstand de beroemdste persoon ter wereld bent', vertelde Trump zijn gehoor. ‘Ik zei: nee, dat ben ik niet.' Op de vervolgvraag wie dat dan wel is zei de president: Jezus Christus. ‘Ik neem geen risico’, voegde hij eraan toe. Trump en Biden beantwoordden donderdagavond online vragen van kijkers, in plaats van een debat. <