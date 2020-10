NCTV: radicale eenlingen zijn een groeiend gevaar

De dreiging van links en rechts extremisme of islamterreur is bekend, geweld van eenlingen die door complottheorieën op sociale media worden gevoed, is in opkomst, vindt de NCTV.

Een 5G-noodzendmast nadat een eerdere versie in brand is gestoken.

Den Haag

Donderdag verscheen nummer 53 van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Opvallend is de aandacht die aan nieuwe vormen van dreiging wordt besteed. Complottheorieën en desinformatie zijn vooral na het opduiken van het coronavirus verschoven van de rafelranden van het internet naar ‘mainstream’, discussie op straat en in huis en in de media. Het ‘maatschappelijk ongenoegen’ manifesteert zich offline, in demonstraties en acties, maar vooral online. Klassiek extremisme van links of rechts speelt daarbij nauwelijks een rol en pogingen bij de nieuwe onvrede aan te haken, slagen niet eens.

