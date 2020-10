'We moeten ons opmaken voor taaie strijd'

Nederland moet zich opmaken voor een taaie strijd tegen COVID-19. Het duurt ‘tot december en misschien tot januari’ voordat de huidige opleving van het virus is bedwongen en we terug zijn op een veilig risiconiveau.

Amsterdam

Dat zei RIVM-wetenschapper en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) Jaap van Dissel woensdag bij een presentatie voor Kamerleden.

Wel zal het aantal nieuwe opnamen naar verwachting al in de loop van deze maand mondjesmaat beginnen af te nemen. In de loop van november ‘komt de vraag of je bepaalde dingen niet al kunt versoepelen. Daar moeten we echt over nadenken’, vindt Van Dissel.

toenemende drukte

Maar omdat het een tijdje duurt voordat de effecten van maatregelen merkbaar worden in het ziekenhuis, en omdat patiënten een tijd in het ziekenhuis of op de ic blijven liggen, neemt de drukte voorlopig toe. Zelfs als de R-waarde, het reproductiegetal van het virus, per direct naar 0,9 zou gaan, zou het aant..

