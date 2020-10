Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ondanks de coronacrisis zo veel mogelijk mensen op 17 maart volgend jaar hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarbij sluit ze niet uit dat er over meerdere dagen gestemd kan worden, of dat mensen hun stem per post kunnen uitbrengen. <

Keten Postillion Hotels sluit tijdelijk deuren

De zakelijke hotelketen Postillion Hotels heeft besloten om vanaf vanmorgen alle hotels tijdelijk te sluiten in verband met de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca. Directeur Erik-Jan Ginjaar laat weten dat het niet meer rendabel is om open te blijven. ‘Ook willen we gehoor geven aan de oproep van de overheid om ver..

