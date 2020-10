Migranten op achterstand op arbeidsmarkt

Den Haag

Dat staat in het rapport 'Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een niet-westerse achtergrond in Marokko, Turkije, Suriname en de Antillen hebben moeite om aan (geschikt) werk te komen.

Hierdoor blijft talent onbenut, wat slecht is voor de economie. Bovendien leidt het tot een lager inkomen en slechtere gezondheid, en is het niet goed voor het gevoel erbij te horen. Anoniem solliciteren kan helpen. Sommige werkgevers hebben vooroordelen over 'migrantengroepen' of vrezen 'culturele conflicten', stelt het rapport. Andere hebben domweg een 'afkeer van migranten'. Het kan mensen met een mig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .